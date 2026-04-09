Milano Cortina, Federica Brignone da Papa Leone XIV: "Una di quelle giornate che rimangono"

Federica Brignone molto emozionata dopo aver incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alle altre atlete e agli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Ha parlato dello sport, dei valori che lo sport trasmette, ma ha parlato anche dell’altra faccia. Ha comunque elencato tante cose che succedono ed è stato secondo me molto bello e un messaggio veramente sentito. Comunque una di quelle giornate che ti rimangono, che ti lasciano qualcosa”, ha detto la campionessa azzurra dello sci che a Milano Cortina ha conquistato due medaglie d’oro”