Artemis II, Trump si congratula con gli astronauti: "State facendo un lavoro fantastico"

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Durante il sorvolo, i tre americani e un canadese hanno potuto ammirare viste mai viste prima della parte lontana della luna e anche di un’eclissi solare. L’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con il presidente Donald Trump. “Stai facendo un lavoro fantastico. E ciao, un saluto davvero speciale ad Artemis II oggi. Hai fatto la storia e hai reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa”, ha detto il presidente rivolgendosi all’equipaggio. “Tutti voi avete reso possibile questo giorno, avete ispirato il mondo intero, davvero tutti stanno guardando, è davvero incredibile, vi abbiamo appena guardati dietro la luna, le persone non sono state lì per molto tempo, ma sarà sempre più frequente perché faremo molti più viaggi, e poi alla fine farete il grande viaggio su Marte. E sarà molto emozionante”. I quattro astronauti sono ora sulla via del ritorno verso la Terra con il rientro in ammaraggio previsto per venerdì. Prima sono previste altre attività, inclusa una telefonata con la Stazione Spaziale Internazionale.