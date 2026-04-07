Artemis II, il pilota a Trump: "Senza comunicazione con la Terra ho pregato e lavorato"

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Durante il sorvolo, l’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con Donald Trump. Il presidente Trump ha anche chiesto del periodo in cui si è persa la comunicazione con la Terra. Il pilota Victor Glover ha detto che l’equipaggio ha continuato a lavorare, sfruttando il tempo per condurre osservazioni dettagliate del lato nascosto della Luna. I quattro astronauti sono ora sulla via del ritorno verso la Terra con il rientro in ammaraggio previsto per venerdì. Prima sono previste altre attività, inclusa una telefonata con la Stazione Spaziale Internazionale.