Artemis II, Hansen: "Sul lato nascosto della Luna abbiamo mangiato un biscotto e ci siamo messi al lavoro"

Dopo aver viaggiato nello spazio più in profondità di qualsiasi altro essere umano, gli astronauti dell’Artemis II hanno puntato la loro nave lunare verso casa, concludendo una crociera lunare che ha rivelato viste del lato nascosto mai viste prima con gli occhi. Lo specialista di missione Jeremy Hansen ha detto che trovarsi sul lato nascosto della Luna e lontano dalla vista della Terra lo faceva sentire “stordito”. Il comandante dell’Artemis II, Reid Wiseman, ha detto che l’equipaggio ha condiviso dei biscotti alla crema d’acero mentre non era in contatto con la Terra, prima di tornare rapidamente al lavoro. Il loro sorvolo della Luna – il primo ritorno della NASA dall’era Apollo – includeva anche alcune “visite turistiche” celesti. È stato un passo significativo verso l’atterraggio sulla Luna previsto entro i prossimi due anni. Un’eclissi solare totale ha accolto i quattro astronauti mentre la luna bloccava temporaneamente il sole dalla loro prospettiva. Erano visibili anche i siti di atterraggio dell’Apollo 12 e 14.