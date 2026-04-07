Artemis II, Hansen: "Lato oscuro Luna è molto diverso da quello più vicino a noi"

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Il viaggio lunare di lunedì arriva dopo che Artemis II ha superato il record di distanza dell’Apollo 13. Durante il sorvolo, i tre americani e un canadese hanno potuto ammirare viste mai viste prima della parte lontana della luna e anche di un’eclissi solare. L’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con il presidente Donald Trump. Il presidente ha posto all’equipaggio una serie di domande, tra cui se esiste una differenza visibile tra il lato vicino e quello lontano della Luna. “L’attrazione gravitazionale della Terra ha avuto un profondo effetto sul lato più vicino della Luna, cambiando quelle macchie scure visibili dalla Terra. Dall’altra parte è molto diverso. Anche se si vedono alcune piccole valli e profondi crateri, sono comunque assenti su quel lato. E’ davvero bello”, ha detto l’astronauta canadese Jeremy Hansen.