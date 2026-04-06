Ungheria, presunto sabotaggio al gasdotto TurkStream: l'ispezione di Orban

(LaPresse) Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che sono in corso indagini su un presunto “atto di sabotaggio” lungo un gasdotto che collega il suo paese alla Serbia. La dichiarazione arriva dopo che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che sono stati trovati “esplosivi” lungo il gasdotto che trasporta gas dalla Serbia all’Ungheria. “Voglio ringraziare i serbi per la loro rapida ed efficace azione”, ha detto Orban durante una visita al gasdotto dalla parte ungherese. “Hanno impedito che questa situazione diventasse un problema più grande”. Orban ha aggiunto che l’esercito ungherese è stato dispiegato per proteggere la rete.