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lunedì 6 aprile 2026

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Iran, gli Usa abbattono un drone di Teheran: le immagini dell'operazione

LaPresse
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(LaPresse) Gli Stati Uniti hanno abbattuto un presunto drone iraniano. Lo ha fatto sapere il Comando Centrale Usa che ha diffuso il video dell’operazione. “Le forze statunitensi stanno neutralizzando i droni d’attacco utilizzati dal regime iraniano per minacciare gli americani e colpire indiscriminatamente i civili nei paesi vicini”, ha dichiarato il Centcom in un comunicato. Durante la guerra in Medio Oriente, giunta ormai alla sesta settimana, Teheran ha lanciato missili e droni contro Israele e i suoi vicini del Golfo.