Iran, gli Usa abbattono un drone di Teheran: le immagini dell'operazione

(LaPresse) Gli Stati Uniti hanno abbattuto un presunto drone iraniano. Lo ha fatto sapere il Comando Centrale Usa che ha diffuso il video dell’operazione. “Le forze statunitensi stanno neutralizzando i droni d’attacco utilizzati dal regime iraniano per minacciare gli americani e colpire indiscriminatamente i civili nei paesi vicini”, ha dichiarato il Centcom in un comunicato. Durante la guerra in Medio Oriente, giunta ormai alla sesta settimana, Teheran ha lanciato missili e droni contro Israele e i suoi vicini del Golfo.