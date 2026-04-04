Camorra, arrestato il boss latitante Roberto Mazzarella

Colpo alla Camorra: questa notte a Vietri sul mare, in provincia di Salerno, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, coordinati e diretti dalla Dda partenopea, hanno rintracciato e arrestato Roberto Mazzarella. L’uomo, a capo dell’omonimo clan egemone a Napoli e provincia, era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno. Mazzarella, 48 anni, era latitante dal 28 gennaio 2025 ed era fuggito alla cattura dopo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea perché indiziato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il boss è stato individuato in una villa di pregio della costiera amalfitana e all’atto dell’arresto non ha opposto resistenza. Era in compagnia della moglie e i due figli. A partecipare alle operazioni lo Squadrone ‘Cacciatori di Calabria’, le Api del gruppo di Napoli, nonché la motovedetta della Capitaneria di porto di Salerno, che monitorava le acque circostanti. Nel resort di lusso i carabinieri hanno rinvenuto 3 orologi di pregio, circa 20mila euro in contanti, alcuni documenti falsi, cellulari, smartphone e manoscritti relativi a una verosimile contabilità, sui quali ci saranno accertamenti.