Iran, attacco Usa contro Isfahan: colonna di fuoco nella notte

Martedì, in Iran, alcuni testimoni hanno ripreso enormi esplosioni e incendi sopra Isfahan, sede di un’importante base aerea e di altre strutture militari, nonché di uno degli impianti nucleari del Paese.

La città ospita uno dei tre impianti di arricchimento nucleare attaccati dagli Stati Uniti durante la guerra durata 12 giorni nel mese di giugno 2025 e gli analisti ritengono che gran parte dell’uranio altamente arricchito dell’Iran sia probabilmente immagazzinato proprio lì.

Gli attacchi hanno testimoniato l’intensità della guerra a più di un mese dal lancio dei primi attacchi da parte di Washington e Tel Aviv.

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