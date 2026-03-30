Usa, Pete Hegseth rende omaggio ai veterani del Vietnam

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha partecipato a Washington a una cerimonia in onore dei veterani del Vietnam, rendendo omaggio al loro servizio durante un periodo storico difficile. Durante il discorso al Vietnam Veterans Memorial, Hegseth ha dichiarato: “Ciò che la generazione del Vietnam ha fatto, lo ha fatto in un momento in cui era impopolare. Indossare l’uniforme e combattere per il proprio Paese è la cosa più onorevole che si possa fare”. Il segretario ha sottolineato l’impegno del Dipartimento della Difesa nel garantire che i veterani del Vietnam siano sempre ricordati e onorati, affermando: “Che possiamo sempre ricordare ciò che hanno fatto e continuare a tramandarlo alla generazione attuale”.