Sacche di plasma buttate nelle Marche, Piergallini (Pd): “Affronto a cittadini e donatori”

“Il fatto è veramente scandaloso. È un affronto contro i cittadini, contro i donatori marchigiani ed è anche simbolicamente una cosa terribile il fatto che per incapacità organizzativa sia andato nell’immondizia il plasma raccolto. Noi, come gruppi di minoranza, abbiamo già fatto un’interrogazione per chiedere chiarezza e siamo solo all’inizio di un percorso di lotta che chiede alla Regione Marche di non scaricare le responsabilità sulla parte tecnica, di essere chiara nel percorso di indagine e dare una risposta ai cittadini marchigiani che si sono sentiti offesi da questo scandalo che ha avuto rilievo nazionale”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini in merito alla vicenda plasma che ha travolto le Marche: circa 300 le sacche buttate solo a marzo.