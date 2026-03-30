Iran, l'arcivescovo di Teheran a Roma: "Dio parla al cuore dei responsabili della guerra"

La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma ha pregato per la pace alla presenza dell’arcivescovo di Teheran, cardinale Dominique Joseph Mathieu. “Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di violenza. Dio, fai cessare questa guerra nel Golfo Persico, minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. Parla al cuore dei responsabili della guerra, ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci soluzioni nuove, gesti generosi, spazi di dialogo più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi giorni di pace. Mai più la guerra”, ha detto durante l’omelia.