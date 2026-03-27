Iran, attacco israeliano su Beirut: le immagini del raid

Il fumo si è alzato sullo skyline di Beirut dopo che un attacco israeliano ha colpito la città, venerdì sera. Nel corso della giornata, l’esercito israeliano aveva dichiarato di aver avviato una serie di attacchi mirati alle infrastrutture di Hezbollah a Beirut. Per la prima volta in un anno, Hezbollah ha lanciato una raffica di colpi oltre il confine, un paio di giorni dopo l’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran del 28 febbraio. Da allora Israele ha spostato migliaia di soldati oltre il confine in Libano, e le forze israeliane e i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran si scontrano sul terreno da almeno tre settimane. I combattimenti hanno causato quasi 1.100 vittime in Libano, mentre in Israele sono morte 18 persone. In Libano sono stati uccisi anche quattro soldati israeliani.