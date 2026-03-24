Israele, impatto segnalato nel nord del Paese dopo un allarme missilistico

(LaPresse) I servizi di emergenza e le forze di sicurezza israeliane sono intervenuti nelle prime ore di martedì dopo la segnalazione di un attacco, in un contesto di avvertimenti sul lancio di missili iraniani. Il servizio di soccorso di Magen David Adom (MDA) ha condiviso un video che mostra i danni a un edificio residenziale. La MDA, che non ha specificato la posizione esatta del video, ha affermato di aver inviato squadre in diverse località intorno ad Haifa e Nesher, nella zona Nord di Israele.