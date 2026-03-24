Iran, Israele: 6 feriti a Tel Aviv dopo ultimo attacco missilistico Teheran

(LaPresse) Sei persone sono rimaste leggermente ferite a Tel Aviv in Israele in seguito all’ultimo attacco missilistico iraniano. Lo riferisce Times of Israel, citando i servizi di emergenza. Numerosi edifici e veicoli sono stati danneggiati. Secondo quanto riportato dai media israeliani, frammenti di missili avrebbero colpito Rosh Ha’ayin, a est di Tel Aviv, causando danni. “Quello che possiamo vedere qui è la testata di un missile che è esploso in mezzo alla strada. È esploso sopra le auto e ha creato un grosso buco nel terreno – ha detto Fadida Yaniv, sovrintendente di polizia -. E c’è un grosso danno all’edificio vicino all’esplosione. Stimiamo che siano qualcosa come 100 chilogrammi di testata esplosa in questo incidente”. “Abbiamo appena sentito le sirene, eravamo nella stanza sicura e poi abbiamo sentito i missili bombardare da qualche parte. Abbiamo capito che era accanto a noi e quando siamo usciti, abbiamo visto cosa è successo in strada. Viviamo proprio dall’altra parte della strada ed è quello che è successo”, ha raccontato un residente che ha aggiunto: “Hai la sensazione di essere una papera, in attesa che i missili colpiscano te o qualcuno accanto a te, quindi non lo sai davvero. Stai semplicemente ascoltando qualunque comando riceviamo e stiamo facendo tutto il necessario per proteggerci Ma sappiamo che abbiamo bisogno anche di fortuna”.