Centrosinistra, Fratoianni: "Primarie? I giovani non chiedono un leader chiedono il coraggio di un cambiamento"

(LaPresse) Nicola Fratoianni co-portavoce di Avs del momento del centrosinistra all’indomani della vittoria del “No” al Referendum sulla giustizia. “Le primarie? Il centrosinistra deve preoccuparsi di offrire un’alternativa politica alla destra di governo, deve incrociare la domanda di cambiamento che arrivata dalle giovani generazioni. Non mi pare che i ragazzi ci chiedano come primo punto, chi sarà il leader”, ha spiegato Fratoianni che aggiunge: “I giovani chiedono il coraggio di una proposta di cambiamento“.