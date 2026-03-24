Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurry

Dalla conservazione delle specie marine all’esplorazione della Luna, dallo studio dei relitti sottomarini al largo di Maiorca fino agli oceani nello spazio. Allo Yacht Club de Monaco, esploratori, scienziati e personalità di spicco si sono riuniti per condividere le loro esperienze in un evento dedicato intitolato ‘A Day of Exploration’. I partecipanti, con carriere e approcci molto diversi tra loro, sono uniti da un obiettivo comune: comprendere meglio il mondo per poterne valutare meglio la vulnerabilità. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con The Explorers Club di New York, l’evento fa parte del programma della prima edizione di ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous’, in corso fino al 24 marzo. Tra le personalità presenti figuravano la biologa marina dei record Sylvia Earle e il fotografo di fama mondiale Steve McCurry.