Nautica, allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair

Circa 800 studenti hanno partecipato allo Yachting student fair presso lo Yacht Club de Monaco. Alla sua prima edizione, l’evento ha offerto un’intera giornata di incontri e scambi dedicati alla scoperta delle carriere nel settore della nautica e marittimo. Studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, degli istituti di formazione professionale e laureati hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva per conoscere queste professioni ancora relativamente poco note, che combinano passione, competenze tecniche e opportunità internazionali. L’evento ha inoltre dato il via a quattro giornate dedicate allo yachting e all’esplorazione, organizzate in collaborazione con il The Explorers Club di New York, una prestigiosa istituzione fondata nel 1904.

D’Alessandri: “Importante avere visione del futuro”

“È molto importante per Monaco avere una visione del futuro e aiutare le giovani generazioni a crescere all’interno del nostro settore. Nell’industria dello yachting abbiamo bisogno di giovani e di persone motivate. A mio avviso, il settore dello yachting è straordinario ed è importante presentarlo ai giovani, perché raramente hanno l’opportunità di entrarvi in contatto diretto”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco.

Nel corso della giornata, istituti di formazione, organizzazioni marittime, professionisti dello yachting e ricercatori hanno presentato i loro percorsi formativi e le prospettive di carriera. Al suo stand, l’architetto navale e noto designer di superyacht Espen Øino ha condiviso con gli studenti la propria esperienza e il proprio percorso professionale. “Nel corso degli anni abbiamo constatato che sorprendentemente molte persone non sanno esattamente cosa facciamo né quante professioni siano legate all’industria marittima. Noi siamo solo un piccolo tassello di un puzzle molto più grande composto da architetti, designer e ingegneri che lavorano insieme per progettare e sviluppare un’imbarcazione prima che venga costruita. Una volta costruita e messa in servizio, esiste poi un intero ecosistema che ruota attorno ad essa”, ha spiegato Øino. “È la prima volta che lo Yacht Club organizza un evento di questo tipo e abbiamo subito deciso di partecipare. Vogliamo condividere la nostra passione per questo lavoro e cercare di attrarre giovani talenti”, ha aggiunto.

Tante le scuole presenti

L’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) e la Nautical Institute Academy France hanno fornito informazioni sulle carriere di ufficiali e ingegneri. Il Lycée Jacques Dolle di Antibes ha presentato i suoi corsi in manutenzione nautica, elettromeccanica e propulsione, mentre l’École Nationale des Scaphandriers ha illustrato i requisiti per le professioni subacquee, dalla saldatura alle operazioni archeologiche in ambiente iperbarico. Presente anche la European School of Economics (ESE), che ha presentato i suoi programmi internazionali di carriera, tra cui lauree triennali, MSc, MBA e programmi brevi, offerti nei campus di Londra, Madrid, Roma, Milano e Firenze. Molti studenti hanno trovato l’esperienza utile per ampliare i propri orizzonti.

“Sono qui perché volevo capire meglio questo mondo e mi è piaciuto molto quello che ci hanno spiegato. La cosa più importante per me è stata capire il percorso per arrivare a determinate carriere. Penso sia stato molto utile, soprattutto perché c’era una grande varietà di attività. Consiglierei sicuramente a chiunque di venire qui”, ha dichiarato Jurgen, studente delle superiori. “Sono interessato al mondo dello yachting in generale, soprattutto perché ho parenti che lavorano in questo settore qui. La varietà di professioni presentate agli stand è stata molto varia: si andava dalla cucina e dalla manutenzione delle barche fino all’ingegneria navale e all’architettura”, ha sottolineato Giovanni. Tra gli espositori anche la divisione per l’istruzione superiore del Department of National Education, Youth and Sport (Monaco), che ha fornito informazioni sull’orientamento post-diploma e sulle possibilità di finanziamento per gli studi superiori. I partecipanti hanno inoltre avuto l’opportunità di visitare alcuni yacht ormeggiati nella Marina dello YCM, tra cui il veliero 7Continent (31 m), e incontrare il suo armatore Patrick Deixonne, navigatore e fondatore della 7th Continent Expedition. Dai suoi primi anni come vigile del fuoco fino alle spedizioni in Amazzonia – culminate nel 2009 con la traversata dell’Atlantico a remi – il suo percorso dimostra come una carriera possa evolvere nel tempo. Il programma proseguirà nei prossimi giorni, culminando martedì 24 marzo con la cerimonia degli YCM Explorer Awards, che renderà omaggio agli armatori di superyacht impegnati ad ampliare la conoscenza e proteggere il pianeta attraverso un approccio allo yachting orientato all’esplorazione.