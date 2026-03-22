Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti

(LaPresse) Il bisonte, mammifero nazionale degli Stati Uniti, entra nelle celebrazioni per il 250° anniversario del Paese con una nuova installazione nella capitale. A Washington, tre imponenti statue in bronzo sono state collocate in modo permanente all’esterno del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian. Le opere, più grandi dei bisonti reali, hanno fatto il loro debutto pubblico attirando l’attenzione di visitatori e turisti. Un omaggio simbolico a un animale profondamente legato alla storia e all’identità americana. Il bisonte è stato riconosciuto ufficialmente come mammifero nazionale nel 2016, con una legge firmata dall’allora presidente Barack Obama. Un tempo milioni di esemplari popolavano le Grandi Pianure, prima di essere quasi sterminati nel XIX secolo.