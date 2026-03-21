Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagati

A Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso istituti bancari e di credito, e di una 50enne, che avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana. I due sono indagati per circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata. Le indagini hanno consentito infatti di identificare i due mentre realizzavano una serie di operazioni necessarie per appropriarsi del patrimonio di un’anziana, ammontante a circa 3 milioni di euro. Alla signora era stato di fatto reso impossibile anche il ricevimento della corrispondenza: la 50enne indagata aveva invitato il portiere dello stabile a consegnarla esclusivamente a lei.

Al fine di realizzare il progetto criminale, sono stati individuati dei professionisti che hanno coadiuvato la donna con la prospettazione di lauti compensi. Fondamentale è stato il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese, che ha suggerito la modalità più agevole per perfezionare il reato, facendo redigere un nuovo testamento dell’anziana finalizzato a revocare quello precedente, che prevedeva la devoluzione dell’intero patrimonio a un ente religioso legato a Padre Pio.

Alla vittima è stato nominato un curatore, che sta tuttora provvedendo alla sua assistenza.