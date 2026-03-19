Ue, i leader arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeo

I leader europei arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeo chiamato a discutere della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran e del conflitto in Ucraina. Al quartier generale nella capitale belga, la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i premier di Spagna, Paesi Bassi, Lettonia e Slovenia, Pedro Sanchez, Rob Jetten, Evika Silina e Robert Golob. Al vertice anche la capa della diplomazia Ue Kaja Kallas.