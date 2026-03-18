Iran, Conte: "Non ci sono gli estremi per una missione nello Stretto di Hormuz"

“Abbiamo un governo che purtroppo in politica estera aspetta le decisioni che arrivano da Washington e poi si genuflette”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine del suo intervento a Napoli a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’Università Federico II. “Non ci sono assolutamente gli estremi per una missione e lasciarsi coinvolgere nello Stretto di Hormuz. Ha fatto tutto Trump insieme a Netanyahu. Si ristabilisca un principio di cooperazione internazionale, altrimenti andiamo incontro a escalation militare incontrollabile”, ha concluso Conte.