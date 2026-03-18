Auto, Altavilla (Byd): "Da Bruxelles tutto tranne che chiarezza su regole gioco"

A Bruxelles “continuano a non capire che l’industria per poter investire soldi nell’automobile servono tanti soldi e serve tanto tempo per arrivare alla produzione di un prodotto è necessario avere assoluta chiarezza sulle regole del gioco. Tutto abbiamo tranne che chiarezza sulle regole del gioco”, Lo ha detto a LaPresse Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd, a margine della presentazione del Suv ATTO 2 DM-i a Milano. “Di criticità ne vedo tante, di sviluppi ne vedo pochissimi. Il problema vero è che a Bruxelles si continuano a scrivere regolamenti estremamente criptici di cui si fa fatica a capire l’impatto vero sulle decisioni di investimento industriale e in ultima analisi sul costo e il prezzo dell’automobile per il cliente finale”, ha spiegato.