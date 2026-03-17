Maltempo, a Cosenza diversi interventi dei Vigili del fuoco: le immagini degli allagamenti

Da stamattina squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel cosentino per far fronte ai danni connessi alle forti piogge: decine gli interventi effettuati finora. Più colpite le zone di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Mandato Riccio e Pietrapaola. A Crosia, per l’esondazione del fiume Trionto, sono in corso salvataggi di persone bloccate nelle proprie automobili per l’innalzamento del livello dell’acqua. Potenziato il dispositivo di soccorso del comando vigili del fuoco di Cosenza, anche con l’invio squadre dal comando di Crotone.