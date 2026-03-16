Maltempo in Calabria, allerta arancione della Protezione civile: temporali e venti fino a 100 km/h

Il maltempo sta provocando forti disagi e gravi danni in Calabria. Il ciclone Jolina ha raggiunto la regione ieri pomeriggio e per tutta la notte si è abbattuto su gran parte del territorio con violenti temporali e raffiche fino 100 km/h sui quadranti orientali. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta arancione della Protezione civile. Nel Cosentino si registrano diversi disagi alla circolazione, a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato le precipitazioni, mentre temporali particolarmente intensi interessano il Catanzarese e il Crotonese, comprese le aree interne, con piogge abbondanti, frequente attività elettrica e locali grandinate.

La provincia di Cosenza tra le aree più colpite

La provincia di Cosenza è tra le aree più colpite. Nel capoluogo bruzio il maltempo ha provocato danni alla storica Fiera di San Giuseppe: il forte vento e la pioggia battente hanno messo in difficoltà diversi stand allestiti lungo viale Parco, con alcune bancarelle gravemente danneggiate e altre completamente distrutte. Dal pomeriggio sono possibili nubifragi lungo tutta la fascia ionica della regione, dal Reggino al Crotonese, passando per il Catanzarese, con precipitazioni intense, fulmini e possibili grandinate. Piogge consistenti sono previste anche nel resto della Calabria, in particolare tra Lametino e Cosentino.

Secondo quanto riferito dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco questa mattina erano state circa 60 le operazioni portate a termine. Situazione leggermente più impegnativa nelle aree di Catanzaro e Cosenza. Nel capoluogo catanzarese risultano 35 interventi conclusi e 18 ancora in corso, mentre nel territorio cosentino sono stati 19 gli interventi già effettuati e 4 quelli ancora da espletare.

Tra le operazioni di maggiore rilievo nel Cosentino si segnalano la rimozione di alberi pericolanti in piazzetta Spezzano a Cosenza, un intervento in viale Parco per danni provocati dal vento ad alcuni gazebo e, nel comune di Mendicino, un incendio che ha coinvolto 24 contatori elettrici installati nello stesso stabile, verosimilmente a causa di un sovraccarico dell’impianto. Nel Catanzarese le squadre sono impegnate soprattutto per infiltrazioni d’acqua, allagamenti localizzati e piccoli smottamenti. Disagi alla viabilità si registrano inoltre in ingresso alla città di Catanzaro, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso all’uscita della galleria Sansinato, provocando rallentamenti al traffico. La situazione resta sotto costante monitoraggio e i vigili del fuoco continuano a operare sul territorio per far fronte alle richieste di soccorso.

Danni alla fiera di San Giuseppe a Cosenza

Ingenti i danni alla fiera di San Giuseppe di Cosenza. Pioggia e forte vento hanno danneggiato diversi degli stand allestiti per la tradizionale fiera che ogni anno si tiene nella città Bruzia. “Sono vicino e con me tutta la città, agli espositori della Fiera di San Giuseppe che, a causa dell’ondata di Maltempo abbattutasi sul nostro territorio, come nel resto della Calabria, stanno vivendo ore di grande difficoltà”, ha scritto su Facebook il sindaco, Franz Caruso, spiegando che solo nel tardo pomeriggio di ieri “ci è stata comunicata l’allerta arancione. Siamo stati colti di sorpresa e non immaginavamo una situazione meteorologica così dirompente e avversa. Esprimo agli amici espositori i sentimenti della nostra solidarietà. Il Comune è accanto a tutti loro, concretamente e umanamente. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario per affrontare e superare insieme questa emergenza. La nostra polizia municipale insieme alla protezione civile comunale sono in prima linea e stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza, sicurezza e supporto a chi ne ha bisogno. Gli amici espositori non saranno lasciati soli e noi continueremo a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi”.

Scoperchiato il tetto di un capannone nel Catanzarese

Danni a un capannone industriale a causa delle forti raffiche di vento nel Catanzarese. Nelle prime ore della mattinata una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello, nel comune di Stalettì, presso l’azienda di torrefazione “Guglielmo”, dopo che il Maltempo ha divelto parte della copertura dello stabilimento.Il vento ha scoperchiato una porzione del tetto del capannone, di oltre 5mila metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei macchinari rimasti esposti alle intemperie, oltre che nel recupero del prodotto già confezionato per limitarne il danneggiamento.Non si registrano persone ferite. Ingenti i danni alla copertura realizzata con pannelli coibentati. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali.

Allerta arancione anche sulla Sicilia Orientale: forte vento a Catania

Per tutta la giornata è prevista allerta arancione per rischio idrogeologico nella Sicilia orientale. All’aeroporto di Catania Fontanarossa questa mattina tre voli sono stati dirottati a Palermo per il forte vento. In città il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, di ville e giardini.