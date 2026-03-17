Cuba, Salis: "Vogliamo mettere governo italiano e Ue davanti a proprie responsabilità"

“Noi oggi stiamo partendo per Cuba innanzitutto per portare aiuti umanitari, porteremo farmaci alla popolazione, ma questa missione oltre ad avere uno scopo umanitario ha anche uno scopo politico. Vogliamo mettere i governi e l’Unione Europea davanti alle loro responsabilità. Questo embargo è stato ripetutamente considerato contrario al diritto internazionale da risoluzioni dell’Onu che sono state votate a larghissima maggioranza, e quindi ci chiediamo come sia possibile che l’Italia, che il governo italiano, che l’Unione europea stiano in silenzio quando ad esempio l’Italia ha votato per le risoluzioni che vietavano l’embargo e ne chiedevano la sospensione immediata”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, poco prima di partire alla volta di Cuba con l’European Convoy che si propone di rompere il blocco navale degli Stati Uniti sull’isola.