Salvini: "Su petrolio Mosca bene Trump, serve pragmatismo anche da Ue e Italia"

“C’è la principale potenza dell’Alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti che hanno allentato le sanzioni nei confronti del petrolio che arriva dalla Russia: hanno fatto una scelta pragmatica e io ritengo che l’Italia e l’Europa debbano prendere in considerazione la stessa scelta pragmatica”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando coi cronisti a margine di un appuntamento elettorale a un gazebo a Ponte Milvio a Roma per il referendum sulla giustizia. “Non si tratta di essere pro-Putin non si tratta di essere anti-Putin”, ha aggiunto Salvini. “Io ho espresso una posizione che tanti altri stanno esprimendo. Ripeto, in scia non a Putin ma agli Stati Uniti d’America alla guida della Nato. Poi siamo in un governo con altri partiti: io ho espresso il mio parere, altri esprimeranno il loro. Io noto che in questo momento quelli che ci stanno rimettendo e pagando di più siamo noi, tutto qua, poi uno può dire ‘chi se ne frega, andiamo avanti così’. Secondo me è sbagliato, io la mia la dico”, ha aggiunto Salvini.