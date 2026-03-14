Referendum, Valditara: "Non ho l'impressione di un 'No' in risalita"

“Giro l’Italia, ho avuto tanti incontri e non ho l’impressione di un ‘No’ in risalita, anzi, c’è la consapevolezza che questa occasione non capiterà una seconda volta. Gli italiani hanno il modo di cambiare una giustizia malata di correntismo, una casta che ha steso una cappa sulla magistratura“. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sollecitato sui sondaggi in bilico a meno di dieci giorni dal voto sul referendum sulla magistratura. “Stupisce che certe forze politiche siano contro la casta a giorni o ad anni alternati, a seconda che ci sia questo o quel governo, il che sta a dimostrare lo scarso senso delle istituzioni da parte di alcune formazioni politiche. Dopodiché, ognuno farà pace con la propria coscienza”, ha aggiunto il ministro.