Nord Corea, ministro Difesa Giappone: "Hanno lanciato missile balistico"

Il ministro della Difesa giapponese ha dichiarato sabato che un proiettile, che “sembra essere un missile balistico”, è stato lanciato dalla Corea del Nord ed è atterrato fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. Shinjiro Koizumi, che stava partecipando a un evento presso l’Accademia Nazionale di Difesa del Giappone a Yokosuka, ha detto ai giornalisti che il proiettile è stato sparato intorno alle 13.20 ora locale (4.24 GMT). Non ci sono segnalazioni di danni. Il lancio è avvenuto pochi giorni dopo che la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un ha criticato martedì Washington e Seul per aver portato avanti le loro esercitazioni in un momento pericoloso per la sicurezza globale, e ha avvertito che qualsiasi sfida alla sicurezza del Nord porterebbe “conseguenze terribili”.