Napoli, individuato 'showroom del falso': sequestrati oltre 25mila capi d'abbigliamento

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato uno “showroom” del falso, a San Giorgio a Cremano, sequestrando oltre 25mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando 4 persone. Le investigazioni hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei “grossisti”, fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. All’interno di un ampio locale di circa 530 mq, occultato da un tendaggio, i finanzieri hanno rinvenuto un vero e proprio centro commerciale del falso, con scaffali in legno ricolmi di capi di abbigliamento e accessori, accuratamente suddivisi per tipologia e brand, riportanti marchi di oltre 40 diverse note griffe, quali Gucci, Louis Vuitton, YSL e Fendi, nonché riproduzioni di orologi Rolex, penne Cartier e Mont Blanc, il tutto esposto come in un ordinario esercizio commerciale. In un’area adiacente allo spazio espositivo, è stata individuata, inoltre, una sala adibita a centro di spedizioni, contenente della merce già inscatolata ed etichettata, pronta per la distribuzione sul mercato parallelo.