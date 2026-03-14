Lilly lancia "Io Prevengo", nuova campagna contro le patologie cardiometaboliche

Lilly, azienda farmaceutica sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, rafforza il proprio impegno contro le patologie cardiometaboliche lanciando la campagna “Io Prevengo”. Dal 13 marzo al 12 aprile un truck itinerante toccherà cinque province lombarde (Varese, Bergamo, Monza, Pavia e Milano) fornendo screening gratuiti alla popolazione, così da sensibilizzarla su patologie che vanno dal diabete all’ipertensione, dal colesterolo all’obesità.

Il taglio del nastro è avvenuto a Varese; presenti per l’occasione Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly; Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia; Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia. L’iniziativa si inserisce nel solco dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali e per Lilly rappresenta un’eredità concreta da lasciare sul territorio dopo la fine delle competizioni.