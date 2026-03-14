Libano, attacco israeliano su edificio: morte quattro persone

In Libano un attacco aereo israeliano su un appartamento nella città meridionale di Sidone ha ucciso quattro persone, ha detto sabato il ministero della Sanità libanese. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sul raid. Il fumo è stato visto fuoriuscire dall’edificio mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l’incendio e i soccorritori rimuovevano i detriti dal sito. Nel frattempo, un attacco israeliano durante la notte ha colpito un centro sanitario nel villaggio di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil, uccidendo 12 medici, paramedici e infermieri in servizio, ha detto il ministero della Sanità libanese.