Iran, la nazionale femminile di calcio in Malesia prima di tornare a casa

Sabato a Kuala Lumpur, in Malesia, le giocatrici della nazionale iraniana di calcio sono state viste salire su un autobus in attesa di tornare a casa. La squadra ha lasciato l’Australia senza sette delle sue calciatrici, che hanno accettato i visti umanitari che hanno consentito loro di rimanere permanentemente a Sidney. La squadra era arrivata in Australia il mese scorso, prima dell’inizio della guerra in Iran. La nazionale è stata eliminata dalla Coppa d’Asia durante lo scorso fine settimana e la squadra ha dovuto affrontare la prospettiva di tornare in un paese sotto bombardamento.