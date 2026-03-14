Biennale arte, Salvini: "È ente autonomo, Giuli sbaglia sui russi"

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo così come sbagliava chi non voleva alcune bandiere, alcuni atleti alle Paralimpiadi. Secondo me lo sport, l’arte, la cultura, la musica, il teatro, il cinema avvicinano, almeno su quello non dovrebbe esserci un conflitto”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Ponte Milvio, a Roma, dove il partito ha allestito uno dei 1500 gazebo per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia.