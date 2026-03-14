Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiamme

Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata americana a Baghdad, hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. I filmati dell’Associated Press mostrano una colonna di fumo che si alza sabato mattina sul complesso dell’ambasciata. Il vasto complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi nel mondo, è stato ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati dalle milizie allineate con l’Iran. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’ambasciata americana a Baghdad. Venerdì, l’ambasciata ha rinnovato il suo allarme di sicurezza di livello 4 per l’Iraq, avvertendo che l’Iran e i gruppi di milizie allineate all’Iran hanno precedentemente effettuato attacchi contro cittadini, interessi e infrastrutture degli Stati Uniti e “potrebbero continuare a prenderli di mira”.