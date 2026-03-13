Maltempo in Perù, tre morti e cinque dispersi per El Niño

(LaPresse) – Almeno tre persone sono morte e cinque risultano disperse in Perù a causa delle forti piogge legate al fenomeno climatico El Niño. il riscaldamento di alcune zone del Pacifico equatoriale che altera i modelli meteorologici mondiali. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel 62% dei comuni del Paese. La misura consente di sbloccare rapidamente fondi per proteggere infrastrutture e servizi essenziali. Nel distretto di Ayna due persone risultano disperse dopo l’esondazione del fiume Sankirhuato. Un’altra persona è scomparsa nel distretto di Sitacocha. Le vittime sono morte in diversi incidenti causati da crolli di ponti, frane e autobus travolti dal maltempo.