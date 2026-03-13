Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi"

“Non è giusto che la Russia possa aprire il suo padiglione ed esporre le sue opere perché la Russia è un Paese aggressore dell’Europa, non dell’Ucraina. L’Ucraina è un Paese europeo, un paese cristiano, una democrazia ed è stata aggredita, con centinaia di migliaia di vittime, da un’autocrazia che è quella di Putin. Se diamo le armi e aiutiamo giustamente e doverosamente l’Ucraina a difendersi, quel padiglione aperto è un’offesa al popolo ucraino”. Così il coordinatore di Forza Italia in Veneto Flavio Tosi a margine dell’evento a Milano ‘Una freccia per il sì’, sul tema del padiglione russo alla Biennale di Venezia. A chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario della Lega Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva invece aperto alla presenza russa dicendo che “tutti devono essere coinvolti, nessuno escluso”, Tosi ha replicato: “Siamo su fronti completamente diversi; un discorso è l’artista, se c’è una mostra di quadri dove c’è qualche opera di un artista è un discorso. E’ come le paralimpiadi, se avessero partecipato gli atleti senza inno e senza bandiere, ma l’inno russo, la bandiera russa e il padiglione russo sono la Russia. E’ uno Stato aggressore che in questo momento deve essere bandito dall’Europa”.