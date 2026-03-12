Iran, video mostra attacchi Usa aerei su aerei, camion e imbarcazioni

(LaPresse) Il Comando Centrale dell’esercito statunitense ha diffuso un video che mostra una serie di attacchi contro aerei militari, camion e imbarcazioni iraniane, nell’ambito della campagna aerea statunitense in Iran. La serie di operazioni segna il dodicesimo giorno consecutivo di bombardamenti condotti dagli Stati Uniti. Secondo un comandante americano, l’impiego dell’intelligenza artificiale ha permesso di colpire con precisione più di 5.500 obiettivi nel Paese, tra infrastrutture militari e logistico-strategiche. Il video pubblicato dal Comando Centrale mostra immagini delle azioni militari, evidenziando l’uso di tecnologie avanzate per la localizzazione e il targeting, a sostegno della strategia statunitense in questa fase di escalation.