Bollette, Santanchè: “Il governo sta facendo tutto quello che può”

(LaPresse) “Con il provvedimento sulle bollette abbiamo messo oltre 5 miliardi, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli. Ha già detto il nostro presidente del Consiglio che si sta studiando per la questione delle accise mobili. Il governo sta facendo tutto quello che si può, che è un momento complicato nessuno lo nasconde e in questo momento ci vorrebbe un’unione, essere tutti insieme. È un momento difficile, lo dobbiamo affrontare. Sono certa che faremo tutto il necessario per sostenere le aziende e io farò la mia parte per sostenere il turismo”. Lo ha detto Daniela Santanché, Ministra del Turismo, intervenendo alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.