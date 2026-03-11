Usa, camion travolge transenne alla Casa Bianca: autista fermato, nessun ferito

Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca nella mattina di Washington, intorno alle 6:30 locali (11:30 italiane). La polizia ha fermato l’autista del veicolo e ha confermato che non ci sono feriti. L’area è stata messa in sicurezza e l’accesso temporaneamente limitato. Il mezzo si è schiantato contro un cancello di Lafayette Square, a nord della Casa Bianca, zona solitamente frequentata da turisti e impiegati. L’incidente avviene in un contesto di sicurezza rafforzata nella capitale americana, a seguito delle tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.