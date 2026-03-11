Senato, l'insulto di La Russa a microfono aperto: "Chi è quel cogl… che continua a urlare?"

Durante la seduta del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è lasciato andare a commenti sprezzanti nei confronti dei senatori dell’opposizione. Durante la seduta, infastidito dalle proteste dai banchi, ha pronunciato la frase: “Come si chiama quel cog*** che continua a urlare?”. Poco prima, dopo l’intervento del senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, La Russa si era rivolto a chi gli sedeva accanto commentando ironicamente con la parola “interventone”, in tono di scherno. Successivamente il presidente di Palazzo Madama ha indirizzato l’insulto anche al senatore del Partito Democratico Antonio Nicita, aumentando ulteriormente la tensione in Aula.