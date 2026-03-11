Estonia, drone alla ricerca di uomo scomparso trova orso appena uscito dal letargo

(LaPresse) Un drone impiegato nelle ricerche di un uomo scomparso nelle foreste dell’Estonia ha ripreso un momento inaspettato: un orso appena risvegliato dal letargo che giocava nella neve. Il gruppo estone MTÜ L.E.I.A stava sorvolando con un drone un’area boschiva nei pressi di Tartu per cercare una persona segnalata come scomparsa, quando ha individuato l’animale. Il filmato è stato realizzato da circa 80 metri di altezza, una distanza scelta per evitare di disturbare l’orso. Il gruppo ha precisato in un comunicato che, al momento delle riprese, la posizione della persona scomparsa risultava ancora sconosciuta. Secondo il Consiglio ambientale estone, nel Paese vivono circa 1.000 orsi selvatici. Gli animali, di solito, si risvegliano dal letargo verso la fine di marzo.