Alaska, le incredibili immagini dei grizzly riprese dagli stessi orsi

Immagini uniche del versante settentrionale dell’Alaska vengono fornite da insoliti fotografi: gli orsi grizzly. Dodici orsi di una delle popolazioni più remote al mondo sono stati dotati di collari video per offrire informazioni ai ricercatori. Ma queste riprese offrono una visione rara degli orsi grizzly, catturata dagli stessi orsi. I video registrati nel primo anno del programma mostrano gli orsi sul desolato versante settentrionale dell’Alaska. Offrono uno sguardo sulla vita quotidiana del secondo carnivoro terrestre più grande al mondo. Molti dei filmati mostrano gli orsi mentre mangiano, rosicchiando la carcassa di un caribù o divorando bacche. Altri li mostrano mentre giocano, combattono e persino fanno un pisolino sulla spiaggia. La popolazione di un paio di centinaia di orsi vaga per il terreno gelido e privo di alberi tra la catena montuosa Brooks Range dell’Alaska e l’Oceano Artico quando non è in letargo per circa otto mesi all’anno. Il progetto continuerà a esplorare l’impatto che i grizzly hanno sulle popolazioni di buoi muschiati e caribù sul versante nord.