Cile, José Antonio Kast proclamato presidente

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Durante la cerimonia nel salone d’onore del Parlamento cileno a Valparaiso, Kast ha ricevuto la fascia presidenziale con i colori della bandiera cilena e la cosiddetta ‘piocha di O’ Higgins’ dalla presidente del Senato, alla quale l’uscente Gabriel Boric l’aveva consegnata poco prima. Subito dopo tutti i presenti hanno intonato l’inno cileno, con l’ormai non più presidente Boric a fianco del nuovo capo dello Stato Kast sullo stesso podio. Come da protocollo, Boric ha poi lasciato la sala, accompagnato dagli applausi, e si è proceduto al giuramento della nuova squadra di governo davanti al presidente. Come abitudine nei quattro anni del suo mandato, Boric indossava la giacca, ma non la cravatta. Kast indossava invece una cravatta di colore azzurro.