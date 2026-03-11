Beirut, gli sfollati trovano rifugio in una chiesa

Decine di migranti sfollati a causa dell’ultima ondata di combattimenti tra Israele e Hezbollah hanno trovato rifugio in una chiesa a Beirut, dove le agenzie umanitarie stanno fornendo loro assistenza. Il ministro degli Affari sociali del Libano, Haneen Sayed, ha dichiarato che sono 780.000 gli sfollati di cui 120.000 ospitati in rifugi.

Nella chiesa di San Giuseppe, nella parte orientale di Beirut, si sono riuniti 200 migranti provenienti da diversi Paesi, sfollati dal sud e dall’est del Libano e dalla periferia sud di Beirut.