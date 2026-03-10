Villa Pamphili, gli spostamenti di Francis Kaufmann dalle telecamere di sorveglianza

Ieri l’udienza a Roma del processo a Francis Kaufmann, conosciuto anche con l’alias Rexal Ford, imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena undici mesi. In aula è stata mostrata anche la trascrizione di quella telefonata.Kaufmann non era presente all’udienza, nel corso della quale è stata inoltre proiettata una ricostruzione video realizzata dallo Sco che raccoglie le immagini di diverse telecamere di sorveglianza e delle celle telefoniche. La sequenza ripercorre gli spostamenti dell’uomo dal 3 giugno, giorno di una rissa avvenuta in uno Starbucks di piazza San Silvestro, poi il 7 giugno alla stazione Tiburtina e il 10 fuori da un ristorante del centro di Roma, fino all’11 giugno, quando Kaufmann viene ripreso all’aeroporto di Skiathos.