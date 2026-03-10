Forbes, il direttore Rossi: “100 copertine, otto anni e 3.000 storie raccontate”

Forbes Italia celebra la centesima copertina con un evento a Milano e la pubblicazione di un maxi tablebook di 250 pagine. Il numero 100, attualmente in edicola, è dedicato a Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, fondatori di Tether. “La centesima copertina è il prodotto di otto anni e più di lavoro che ci ha portato a scandagliare oltre 3.000 storie di personaggi e aziende di successo”, ha dichiarato il direttore Alessandro Mauro Rossi a margine dell’evento “Italian reputation”, organizzato al Duomo Space di Milano. “Forbes è ormai fortemente radicato nel panorama editoriale, ma anche in quello economico italiano”, ha aggiunto Rossi, citando i risultati sui social e sul sito come “numeri probabilmente inattesi rispetto ad altri momenti del nostro percorso”. Sulla scelta della copertina con i fondatori di Tether, il direttore ha spiegato: “La moneta digitale sarà probabilmente la moneta del futuro, e riuscire a comprendere questi fenomeni, anticiparli, entrarci dentro è parte della nostra missione”. Devasini figura oggi nella classifica dei miliardari di Forbes mondiale come primo in Italia. Guardando al futuro, Rossi ha indicato Steve Forbes come il soggetto della copertina che gli piacerebbe ancora realizzare: “È l’ultimo discendente della famiglia, collabora ancora con la testata e avrebbe tantissime storie bellissime da raccontare. Scrive cose interessanti con un linguaggio divertente e coinvolgente”. Per l’amministratore delegato Nicola Formichella, il traguardo delle cento copertine “non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza”. Formichella ha sottolineato come la fascia d’età più rappresentata tra lettori, ascoltatori podcast e follower social della testata vada dai 17 ai 35 anni: “Raccontiamo storie positive, storie di successo, storie di costruzione. Un giovane che si affaccia alla vita e vuole costruirsi il proprio futuro guarda quelli che ce l’hanno fatta”.