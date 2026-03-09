Roma, inaugurata al distretto San Paolo "Una stanza tutta per sé"

“Una stanza tutta per sé” è il nuovo ambiente che da oggi, 9 marzo, l’XI Distretto di Polizia San Paolo a Roma potrà offrire per la tutela delle vittime di violenza di genere. Realizzata grazie alla partnership tra la Questura della capitale e Soroptimist international, la comfort zone è concepita con la finalità di offrire accoglienza alle vittime di violenza e va ad arricchire la filiera di uffici del distretto deputato alla trattazione dei codici rossi. L’iniziativa segna anche un’importante tappa simbolica per l’impegno profuso dalla Questura di Roma sul fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Durante la cerimonia di inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, infatti, il Questore di Roma, Roberto Massucci, con la presidente di Soroptimist international, ha apposto all’interno degli ambienti “protetti” un pannello in cui vengono riprodotti i “post it” manoscritti da chi, il 22 novembre del 2025, in piazza Pia, ha condiviso l’iniziativa promossa dalla Questura capitolina sul tema “Cosa non è amore” nell’ambito della campagna dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Analoghi pannelli saranno quindi riproposti in tutte le stanze protette in dotazione agli Uffici della Questura di Roma. Le frasi, tracciate da mani diverse e animate dallo stesso desiderio di condividere cosa non sia amore, anche dai più piccoli, vogliono così diventare un messaggio di vicinanza e di sostegno per chi varca la soglia di quegli ambienti.