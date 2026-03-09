Napoli, polizia arresta 18 persone per favoreggiamento di immigrazione clandestina e truffa

Questa mattina a Napoli la Polizia di Stato ha arrestato 18 persone gravemente indiziate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento di immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa. Destinatari della misura cautelare della custodia in carcere sono un dipendente dell’Ispettorato del Lavoro del capoluogo campano e diversi titolari di aziende agricole che hanno messo a disposizione le proprie imprese per false assunzioni di cittadini extra Ue. Sono stati inoltre sottoposti ad arresti domiciliari alcuni collaboratori dei principali indagati, nonché mediatori stranieri.

Le indagini hanno documentato l’esistenza di un’organizzazione criminale operante nelle province di Napoli e Caserta che produceva i “Nulla Osta al lavoro subordinato”, documenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Ufficio Prefettizio autorizza il datore di lavoro che ne faccia richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero e preventivamente individuato. I 18 arrestati hanno quindi sistematicamente lucrato sulla prospettiva di ingresso sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari. Gli agenti hanno documentato come una quota dei guadagni illeciti finisse nelle tasche dei datori di lavoro compiacenti, che percepivano una somma tra i 1.200 e i 2.000 euro per ogni lavoratore straniero per il quale veniva artificiosamente richiesta l’assunzione. Sono state quindi individuate e bloccate oltre tremila pratiche irregolari di ingresso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano.