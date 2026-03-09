Massini racconta Putin: "Paura, controllo e un’idea di grandezza simile a Trump"

“Attualmente non vedo possibilità che qualcosa sovverta l’ordine creato da Vladimir Putin basato sulla paura, sul controllo e sulla sensazione di essere tornati ‘quello che eravamo’”, osserva Stefano Massini, che dall’11 marzo sarà in onda su NOVE con “Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin”, evento televisivo che porta in scena un racconto in prima persona del presidente russo. Il drammaturgo mette in luce un parallelismo tra la politica russa e quella americana: “È curioso che in America un signore vinca le elezioni con lo slogan ‘Make America Great Again’. È la stessa cosa che Vladimir Putin sta facendo in Russia in questi 26 anni di presidenza: dare la sensazione che stia rendendo di nuovo grande il Paese”. Massini sottolinea la sorprendente somiglianza tra due leader apparentemente opposti: “Donald Trump e Putin sono due facce della stessa medaglia: vengono dagli opposti, hanno storie antitetiche – uno cresce nella ricchezza, l’altro nella miseria; uno nel capitalismo, l’altro nel comunismo – però oggi sono quasi interscambiabili”.